Специалист Пысин: желающим взять ипотеку нужно следить за кредитной историей

Семьям в Москве в среднем нужно зарабатывать 460 тыс. рублей в месяц, чтобы комфортно выплачивать ипотеку за двухкомнатную квартиру в спальном районе стоимостью в 15 млн рублей при условии, что ее возьмут на 25 лет с 30% первоначальным взносом.