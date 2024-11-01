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Специалист Пысин: желающим взять ипотеку нужно следить за кредитной историей

Специалист Пысин: желающим взять ипотеку нужно следить за кредитной историей

Семьям в Москве в среднем нужно зарабатывать 460 тыс. рублей в месяц, чтобы комфортно выплачивать ипотеку за двухкомнатную квартиру в спальном районе стоимостью в 15 млн рублей при условии, что ее возьмут на 25 лет с 30% первоначальным взносом.

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