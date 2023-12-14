УЕФА наказал польскую "Легию" закрытием трибун на ближайшие пять матчей

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал польскую "Легию" на €100 тыс за поведение болельщиков на гостевом матче группового этапа Лиги конференции с "Астон Виллой" и запретил продавать билеты на ближайшие пять выездных матчей.
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