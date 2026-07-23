"Во весь дух несемся к катастрофе". Поляки не блещут оптимизмом на будущее

Настроения поляков явно не блещут оптимизмом. Как отмечается в рапорте Польского Центра изучения общественного мнения, особенно ухудшились оценки политической ситуации и прогнозы относительно уровня жизни респондентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии