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"Во весь дух несемся к катастрофе". Поляки не блещут оптимизмом на будущее

"Во весь дух несемся к катастрофе". Поляки не блещут оптимизмом на будущее

Настроения поляков явно не блещут оптимизмом. Как отмечается в рапорте Польского Центра изучения общественного мнения, особенно ухудшились оценки политической ситуации и прогнозы относительно уровня жизни респондентов.

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