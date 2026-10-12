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Газета.ру

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Актер Игорь Петренко погасил долг по алиментам перед Екатериной Климовой

Актер Игорь Петренко погасил долг по алиментам перед Екатериной Климовой

Актер Игорь Петренко закрыл задолженность по алиментам перед бывшей женой Екатериной Климовой. Подробности выяснила «Газета.

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