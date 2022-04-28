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Корабль Crew Dragon-4 с четырьмя астронавтами состыковался с МКС

Корабль Crew Dragon-4 с четырьмя астронавтами состыковался с МКС

Roscosmos/via Globallookpress.com Американский многоразовый космический корабль Crew Dragon-4 компании SpaceX с четырьмя астронавтами на борту, который был выведен на орбиту накануне, успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС).

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