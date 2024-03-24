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«Не Диснейленд, а тематический парк на русских национальных кодах»

«Не Диснейленд, а тематический парк на русских национальных кодах»

Драйвером развития туристической отрасли могло бы стать строительство тематических парков, а не большого числа новых отелей, считает генеральный директор «Риэл Эстейт Консалтинг Групп» Сергей ЕлисеевОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ енеральный директор «Риэл Эстейт Консалтинг Групп» Сергей Елисеев: «Тематические парки могут быть прибыльными.

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