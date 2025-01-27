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Энрике: если в Бразилии говорят о российском футболе — значит, говорят о «Зените»

Энрике: если в Бразилии говорят о российском футболе — значит, говорят о «Зените»

Полузащитник «Зенита» Луис Энрике рассказал, что в Бразилии говорят о российском футболе. «Узнал от своих представителей, когда они связались со мной по этому поводу и сказали, что «Зенит» очень заинтересован в моих услугах.

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