Энрике: если в Бразилии говорят о российском футболе — значит, говорят о «Зените»

Полузащитник «Зенита» Луис Энрике рассказал, что в Бразилии говорят о российском футболе. «Узнал от своих представителей, когда они связались со мной по этому поводу и сказали, что «Зенит» очень заинтересован в моих услугах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии