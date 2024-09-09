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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Фанаты питерского "Зенита" оскорбили барнаульского футболиста Соболева

Фанаты питерского "Зенита" оскорбили барнаульского футболиста Соболева

Это произошло во время матча второй команды питерцев Во время матча второй команды "Зенита" со "Знаменем Труда" болельщики "Зенита" оскорбляли новоиспеченного нападающего "сине-бело-голубых" Александра Соболева.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Глупцы,что можно ещё сказать .Но,с другой стороны,вчера внимательно посмотрел на Соболева -вывод:ему надо набирать физическую форму и работа с мячом оставляет желать лучшего ,дайте ему время -это одно ,и второе -Саша ,нужно работать и работать ....
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