Фанаты питерского "Зенита" оскорбили барнаульского футболиста Соболева

Это произошло во время матча второй команды питерцев Во время матча второй команды "Зенита" со "Знаменем Труда" болельщики "Зенита" оскорбляли новоиспеченного нападающего "сине-бело-голубых" Александра Соболева.
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