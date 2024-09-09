Фанаты питерского "Зенита" оскорбили барнаульского футболиста Соболева

Ю

Юрий Зубрин

Глупцы,что можно ещё сказать .Но,с другой стороны,вчера внимательно посмотрел на Соболева -вывод:ему надо набирать физическую форму и работа с мячом оставляет желать лучшего ,дайте ему время -это одно ,и второе -Саша ,нужно работать и работать ....