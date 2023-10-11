ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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То ли шутки времени, то ли дедушка попал в параллельную реальность

То ли шутки времени, то ли дедушка попал в параллельную реальность

Мой дед всегда был человеком серьезным, который ни разу никого не обманул даже в шутку. Поэтому этой истории я верю, у меня нет ни одной причины думать, что дедушка решил пренебречь своими принципами и зачем-то всех обмануть.

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Комментарии
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Элина Морозова
История не единичная.  Очень известна история про Велесов овраг в Коломенском.
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