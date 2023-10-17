Правительство Индии не желает платить за российскую нефть юанями

Ситуация с экспортом огромных объемов российской нефти в Индию подошла к точке неразрешимости. Образовался ворох проблем: с одной стороны, оплата в рупиях исчерпала себя как эффективный и выгодный метод (проблема Москвы с обменом), с другой, в юанях сырье не берет уже сам Нью-Дели.