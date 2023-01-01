Что смотреть по ТВ на каникулах: телегид

Громкие премьеры, новогодние хиты и любимые семейные фильмы – все это и даже больше покажут по телевизору на праздничных выходных, а чтобы точно ничего не пропустить, сверяйтесь с нашим ТВ-гидомНа телевидении 2023 год начнется c громких премьер: 1 января «Первый канал» покажет полнометражный фильм «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли, а «Россия 1» в этот же день представит сразу два крупных блокбастера — финальную часть франшизы «Последний богатырь» и сказку «Конек-Горбунок».