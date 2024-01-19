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Погранслужба Украины: в 2023 году в выезде за рубеж отказали 50 тысячам граждан

Погранслужба Украины: в 2023 году в выезде за рубеж отказали 50 тысячам граждан

Украинские пограничники в 2023 году отказали в выезде за границу 50 тыс. граждан. Об этом рассказал представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, которого цитировало местное агентство "Укринформ".

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