Погранслужба Украины: в 2023 году в выезде за рубеж отказали 50 тысячам граждан

Украинские пограничники в 2023 году отказали в выезде за границу 50 тыс. граждан. Об этом рассказал представитель государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, которого цитировало местное агентство "Укринформ".
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