Лидер ЛДПР назвал признание США в поддержке украинских войск ракетными ударами по Крыму "верхом цинизма"

Лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий осудил заявление Белого дома о поддержке вооруженных сил Украины (ВСУ) при нанесении ракетных ударов по Крыму с использованием американских ракет ATACMS.
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