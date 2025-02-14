В Кинешме по решению суда администрация построит тротуар вдоль одной из дорог

Администрация Кинешмы должна до 30 декабря 2025 года обустроить тротуар вдоль автомобильной дороги.Кинешемский городской суд вынес решение, обязывающее администрацию городского округа Кинешма устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.
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