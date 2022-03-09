Для пробежек и приключений: 6 пород активных и очаровательных собак

Образ жизни человека имеет первостепенное значение при выборе собаки в качестве домашнего питомца. Если вы активны, начинаете день с прогулки и проводите много времени на свежем воздухе, то вам следует приглядеться к следующим породам собак.
Образ жизни человека имеет первостепенное значение при выборе собаки в качестве домашнего питомца. Если вы активны, начинаете день с прогулки и проводите много времени на свежем воздухе, то вам следует приглядеться к следующим породам собак.
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