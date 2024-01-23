Australian Open. Расписание на среду. Медведев сыграет не раньше 05:30 мск, Калинская – в 11

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Australian Open опубликовал расписание на среду. 24 января завершатся одиночные четвертьфиналы. В 04:00 по московскому времени на центральный корт имени Рода Лэйвера выйдут Даяна Ястремская и Линда Носкова.