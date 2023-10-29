Полицейские задержали компанию «ряженных» омоновцев в центре Петербурга

Один из задержанных сегодня празднует день рождения. Компанию молодых людей в похожей на полицейскую форме с автоматами Калашникова задержали накануне вечером на пересечении Суворовского проспекта и 1-й Советской улицы.
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