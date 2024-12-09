«А кладбища растут»: Нардеп Верховной Рады раскритиковала Зеленского за слова о якобы небольших потерях ВСУ Заявления Зеленского о якобы небольших потерях украинской армии раскритиковали на самой Украине.
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«А кладбища растут»: Нардеп Верховной Рады раскритиковала Зеленского за слова о якобы небольших потерях ВСУ Заявления Зеленского о якобы небольших потерях украинской армии раскритиковали на самой Украине.
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