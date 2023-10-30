Контекстная реклама: мощный инструмент таргетированного маркетинга

Реклама всегда была жизненно важным компонентом любой успешной маркетинговой стратегии. Однако в условиях постоянно растущей конкуренции и экспоненциального роста цифровых платформ стало крайне важно доставлять рекламу нужной аудитории в нужное время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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