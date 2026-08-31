Прогноз погоды в Крыму на 31 августа ☀️ В Симферополе +26 и ясно В Севастополе +28 и ясно В Евпатории +27 и ясно В Черноморском +27 и ясно В Джанкое +26 и ясно В Ялте +26 и малооблачно В Алуште +28 и малооблачно В Керчи +25 и пасмурно В Армянске +28 и ясно В Красноперекопске +27 и ясно В Бахчисарае +28 и малооблачно В Феодосии +25 и облачно с прояснениями В Судаке +26 и малооблачно Картинка сгенерирована ИИ тест тест.
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