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«Срывов не допущено» - сказал губернатор о ремонтах школ в Забайкалье

«Срывов не допущено» - сказал губернатор о ремонтах школ в Забайкалье

Забайкальский край впервые перешёл на двухгодичные ремонты школ — модель, при которой капитальная реконструкция учебных заведений растягивается на два строительных сезона вместо одного.

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