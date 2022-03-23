Кевин Дюрэнт назвал Джа Морэнта «будущим членом Зала славы»

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт накануне матча против «Мемфиса» назвал восходящую звезду «Гризлис» Джа Морэнта будущим членом Зала славы.

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