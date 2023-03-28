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К тому, что в теме IT всегда идет вечный холевар, я давно привык, но значит, решил я почитать комментарии под кало-сборкой за 75К, в которой i9 9900K впихнули на DS3H-подобную доску, и

К тому, что в теме IT всегда идет вечный холевар, я давно привык, но значит, решил я почитать комментарии под кало-сборкой за 75К, в которой i9 9900K впихнули на DS3H-подобную доску, и

﻿﻿Всем привет, дорогие друзья. Рад видеть тебя! Я уже давно привык к тому, что в ИТ-теме всегда вечная угольварка, а это значит, что я решил почитать комментарии под сборником 75K kalo, где i9 9900K впихнули в DS3H-подобную плату, и.

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