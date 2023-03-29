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Реконструктор из Тулы впервые воссоздал артефакт Судбищенской битвы | ТСН24

Реконструктор из Тулы впервые воссоздал артефакт Судбищенской битвы | ТСН24

Тульский реконструктор, глава военно-исторического клуба «Сварга», участник и эксперт военно-исторического фестиваля «Куликово поле» Владимир Терехов впервые воссоздал артефакт Судбищенской битвы, передает «РИА ФАН» со ссылкой на «РИА Новости».

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