Реконструктор из Тулы впервые воссоздал артефакт Судбищенской битвы | ТСН24

Тульский реконструктор, глава военно-исторического клуба «Сварга», участник и эксперт военно-исторического фестиваля «Куликово поле» Владимир Терехов впервые воссоздал артефакт Судбищенской битвы, передает «РИА ФАН» со ссылкой на «РИА Новости».
Тульский реконструктор, глава военно-исторического клуба «Сварга», участник и эксперт военно-исторического фестиваля «Куликово поле» Владимир Терехов впервые воссоздал артефакт Судбищенской битвы, передает «РИА ФАН» со ссылкой на «РИА Новости».
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