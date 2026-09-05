Противник отреагировал на удар ВС РФ по Украине после слов Зеленского о перемирии

В ночь на 5 сентября Россия осуществила новую ракетно-дроновую атаку по территории Украины на фоне сделанного накануне заявления Киева о возможной приостановке украинских атак.
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