Побеседовали с фитнес-экспертом и узнали, как укрепить мышцы и сделать рельеф заметнее.

Вы можете часами тренировать ноги, приседать с отягощениями и смотреть в зеркало, ожидая потрясающих результатов, но если верхняя часть ваших ягодиц по-прежнему плоская и бесформенная, есть причина пересмотреть свою программу тренировок.
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