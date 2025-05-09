Побеседовали с фитнес-экспертом и узнали, как укрепить мышцы и сделать рельеф заметнее.

﻿﻿Вы можете часами тренировать ноги, приседать с отягощениями и смотреть в зеркало, ожидая потрясающих результатов, но если верхняя часть ваших ягодиц по-прежнему плоская и бесформенная, есть причина пересмотреть свою программу тренировок.