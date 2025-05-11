Дуров оценил рекламу WhatsApp в Telegram словами «конкуренты отчаялись»

Основатель Telegram Павел Дуров обратил внимание на то, что у некоторых каналов на площадке рекламу покупает другой мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
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