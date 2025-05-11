Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 664 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Walery
    Президент России Владимир Путин и самозванец типа Пиночета Вооолодимир Зеленский... Какие переговоры и о чем и про чт...Раскрыт скрытый с...
  • Виктор Минин
    И национальность даже не назвали, толерантность, блин...Следователи прове...
  • Виктор Минин
    Ну, Вы что! А что дядюшка скажет?Следователи прове...

Дуров оценил рекламу WhatsApp в Telegram словами «конкуренты отчаялись»

Дуров оценил рекламу WhatsApp в Telegram словами «конкуренты отчаялись»

Основатель Telegram Павел Дуров обратил внимание на то, что у некоторых каналов на площадке рекламу покупает другой мессенджер WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх