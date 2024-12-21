Жителя Оренбурга приговорили к 19 годам за передачу ФБР данных о ВС РФ

Оренбургский областной суд приговорил 31-летнего местного жителя, который передавал представителям Федерального бюро расследований (ФБР) США персональные данные военных российской армии, к 19 годам заключения в колонии строгого режима за государственную измену.
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