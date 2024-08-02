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Торговая политика Трампа грозит подорвать мировые энергетические рынки

Торговая политика Трампа грозит подорвать мировые энергетические рынки

Предложенная Дональдом Трампом тарифная политика может существенно нарушить работу мировых энергетических рынков, особенно если она вызовет ответные меры со стороны основных торговых партнеров, таких как Китай.

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