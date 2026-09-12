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331 подписчик

Обмани союзника, ибо…

Обмани союзника, ибо…

В стране шоколада и почти закрытых банковских счетов разгорается даже не скандал. Скандалище. Причем, скандал разгоняется не блогерами или журналистами, а политиками.

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