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Охота с колес. Лучшее видео в зоне СВО

Охота с колес. Лучшее видео в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции мобильные огневые группы 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» защищают дороги, военную технику и объекты гражданской инфраструктуры от атак беспилотников ВСУ.

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