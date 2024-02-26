Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Метеоролог Кислов предупредил о травмоопасной погоде в московском регионе

Метеоролог Кислов предупредил о травмоопасной погоде в московском регионе

Доктор географических наук, профессор, заведующий кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов в беседе со «Звездой» рассказал, почему в ближайшие дни сохраняется травмоопасная погода.

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