FT указывает на признаки конфликта Трампа с нефтяными компаниями США

Крупнейшие нефтяные корпорации США ExxonMobil и Chevron могут получить рекордные финансовые результаты по итогам II квартала на фоне энергетического кризиса, связанного с обострением ситуации вокруг Ирана.
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