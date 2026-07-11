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FT указывает на признаки конфликта Трампа с нефтяными компаниями США

FT указывает на признаки конфликта Трампа с нефтяными компаниями США

Крупнейшие нефтяные корпорации США ExxonMobil и Chevron могут получить рекордные финансовые результаты по итогам II квартала на фоне энергетического кризиса, связанного с обострением ситуации вокруг Ирана.

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