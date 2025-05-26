Трамп не намерен вводить жесткие санкции против России — NYT

Президент США Дональд Трамп после разговора с российским президентом Владимиром Путиным ясно дал понять, что не намерен оказывать давление на РФ и вводить жесткие санкции, 26 мая пишет газета New York Times.
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