В Германии студенты создали высокоскоростной электромобиль

Студенты из Германии представили электрокар, способный разгоняться до 100 км/ч за 1,5 секунды. По скоростным характеристикам машина составляет конкуренцию известной Tesla Model S Plaid, у которой на разгон до той же скорости уходит до 2 секунд.
Студенты из Германии представили электрокар, способный разгоняться до 100 км/ч за 1,5 секунды. По скоростным характеристикам машина составляет конкуренцию известной Tesla Model S Plaid, у которой на разгон до той же скорости уходит до 2 секунд.
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