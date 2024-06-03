Психолог Самбурский: от изменения питания страдает организм и психика

В преддверии лета аптеки отмечают невероятный спрос на средства для похудения, и чем ближе пляжный сезон, тем более жесткую диету выбирают девушки, совершенно не задумываясь о вреде психическому и физическому здоровью.
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