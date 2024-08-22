"Нам не хватает людей": Депутат встал на сторону мигрантов - пусть везут всех в Россию. Блогер ответил мгновенно

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Царьград

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Комментарии
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Yvan
И, конечно, член ЕР. Даже руководитель фракции.
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19 час.
ВФ
Владимир Фомин
Еще один представитель ГОСДУРЫ еще один враг за наши деньги причем враг которого никто не избирал и никто не уполномочил говорить от имени народа
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17 час.
И
Игорь
На хуй его!
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7 час.

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