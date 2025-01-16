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340 000р. в месяц за работу курьером: Знаете, я, как человек, который всю жизнь честно пахал думал, что такие зарплаты только у топов

340 000р. в месяц за работу курьером: Знаете, я, как человек, который всю жизнь честно пахал думал, что такие зарплаты только у топов

Avia.pro - СМИ До 340 тысяч рублей в месяц предлагает курьерам челябинский Самокат. Читаю я новости, и тут глаза выхватывают заголовок, от которого кружится голова: "До 340 тысяч рублей в месяц предлагает курьерам челябинский 'Самокат'!" Знаете, я, как человек, который всю жизнь честно пахал и поднимал страну, думал, что такие зарплаты бывают только у топ-менеджеров, да и то где-нибудь в столице.

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Комментарии
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Игорь Василевский
&quot;Получается, что работать в &#39;Самокате&#39; и получать такие деньги почему-то готовы в основном приезжие. Наши местные парни, видимо, ещё на что-то надеются: кто-то на заводе сидит, кто-то пытается пробиться в айтишники&quot;. А наших туда не берут. Ибо в обратку со своих зарплат они начальникам не отчиняют. Да и сотруднички по развозке такого быстро выживут
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13 час.
Александр Батт
Работа курьера востребована, ответственна и является физически тяжелой. По труду и зарплата.
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11 час.
Владимир Фердман
А насколько тяжела и востребована работа педагога и медика? соответствует ли их оплата затраченному труду?
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6 час.

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