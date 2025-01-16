УМВД России по Ненецкому автономному округу опровергает недостоверную информацию

В ходе мониторинга информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в одной из региональных групп популярной социальной сети сотрудниками полиции выявлен факт распространения ложной информации о том, что в селе Несь Ненецкого автономного округа в период новогодних праздников жестоко убита 22-летняя девушка.