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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клуб КХЛ сохраняет предложение для Кузнецова до 1 августа, сообщил «Матч ТВ»: «Если контракт не будет подписан до этой даты, то в нем не будет смысла»

Один из клубов КХЛ сохраняет контрактное предложение для нападающего Евгения Кузнецова до начала августа.

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