Милей отменил встречу с послами исламских стран из-за присутствия там представителя Палестины

Президент Аргентины Хавьер Милей внезапно отменил встречу с послами исламских стран, прошедшую в исламском культурном центре в столице страны, Буэнос-Айресе, из-за присутствия там представителя Палестины.
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