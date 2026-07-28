Рубио-Лавров, Токаев-Путин, Трамп-Зеленский: три встречи – цель одна, обмануть Россию, уговорить ее остановится – полностью, по линии фронта, или частично – в воздухе, чтобы дать передышку Украине (провести жесткую мобилизацию, дождаться ПВО «Freya» и истребителей «Rafale») и Западу (США – изготовить новые партии ракет и выгодно продать их НАТО/ЕС для последующей передачи Украине) План барбосов, что Россия, которая не дрогнула в Ленинградскую блокаду, дрогнет сегодня из-за перебоев с бензином и авиасообщением, провалился, инициатива на фронте – в руках русских.