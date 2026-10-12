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Песков: Европа в вопросе Украины не относится к партии мира, это партия войны

Песков: Европа в вопросе Украины не относится к партии мира, это партия войны

Европейские страны в вопросе урегулирования конфликта на Украине явно относятся не к партии мира, а к партии войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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