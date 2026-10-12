Европейские страны в вопросе урегулирования конфликта на Украине явно относятся не к партии мира, а к партии войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Экономисты предуп...
- Зеленский назвал ...
- Зеленский назвал ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым