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Семьи заложников-россиян на митинге в Тель-Авиве призвали к сделке с ХАМАС

Родные и близкие заложников-россиян, а также семьи других израильских заложников, которые находятся в плену уже более восьми месяцев, призвали руководство еврейского государства пойти на немедленное заключение сделки с палестинским движением ХАМАС.

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