Семьи заложников-россиян на митинге в Тель-Авиве призвали к сделке с ХАМАС

Родные и близкие заложников-россиян, а также семьи других израильских заложников, которые находятся в плену уже более восьми месяцев, призвали руководство еврейского государства пойти на немедленное заключение сделки с палестинским движением ХАМАС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии