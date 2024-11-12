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Захарова пошутила о дате выборов в Германии, назначенных на 23 февраля

Захарова пошутила о дате выборов в Германии, назначенных на 23 февраля

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова не исключила, что немецкие средства массовой информации в решении о назначении парламентских выборов в Германии на 23 февраля могут "узреть руку Москвы".

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