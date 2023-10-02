Приговор 85-летнему тренеру будет обжалован

Защита тренера Николая Ражева будет обжаловать вынесенный ему сегодня приговор. Как передает корреспондент РИА «Новый День» из Чкаловского суда, об этом заявила адвокат Юлия Бузуева из адвокатской группы Lawguard.
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