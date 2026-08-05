Конструктор скриптов ScriptBuilder от Voxys получил сертификат «Сделано в России»

Решение ScriptBuilder, разработанное технологическим подразделением Voxys — компанией «Воксис Лаб», получило сертификат соответствия добровольной системы сертификации «Сделано в России» Российского экспортного центра.
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