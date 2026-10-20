Каждую неделю мне пишут программисты, дизайнеры и маркетологи с одним и тем же вопросом: я работаю на зарубежную компанию, могу ли я легально жить в Португалии? Можно, и для этого есть отдельный статус, виза D8.
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