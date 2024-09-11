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Петербургский дневник

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Невролог Чудинская озвучила главные факторы риска для болезни Альцгеймера

Невролог Чудинская озвучила главные факторы риска для болезни Альцгеймера

Многое зависит от возраста и наследственности Возраст, наследственность и внешняя среда считаются главными факторами риска для болезни Альцгеймера, рассказала РИАМО врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская.

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