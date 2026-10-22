Партия ракет с дальностью поражения около 70 километров доставлена из США. Первоначально ожидалась поставка в сентябре, однако весной 2026 года Вашингтон уведомил Эстонию о задержках, вызванных обострением конфликта на Ближнем Востоке, из-за чего часть боеприпасов была перенаправлена на другие направления.
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